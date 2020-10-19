وزيرة الثقافة تتابع شباب سينما مصر في أولى عروضه بالإسكندرية

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني في العرض المسرحي سينما مصر، رؤية وإخراج خالد جلال، وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عبدالدايم: العرض يمثل طاقات إبداعية شابة تؤكد تواصل الأجيال الفنية

هنأت عبدالدايم أبطال العرض، الذي يمثل طاقات إبداعية شابة، تؤكد تواصل الأجيال الفنية التي تعد وقود قوة مصر الناعمة.

وأشارت إلى أن تقديم العرض لجمهور الإسكندرية، بعد تقديمه في القاهرة، يأتى تنفيذا لإستراتيجية وزارة الثقافة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتقديم الأعمال الفنية التي تساهم في تشكيل وعي الجمهور فى كل أرجاء الوطن.

وأكد المخرج خالد جلال أن تقديم العرض في الاسكندرية كان حلما يراود ابطاله تحقق اليوم ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لتقديمها كافة اشكال الدعم لتقديم العرض لابناء الثغر في اول ظهور له خارج القاهرة.

يشار إلى أن عرض سينما مصر، يتناول عدد من أهم المشاهد فى افلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي فى اشارة الى أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل باقية إلى نهاية الدهر رغم المحاولات الفاشلة لتشويه هويتها، كما يؤكد العرض أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.