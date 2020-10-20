صور.. خريجو الشرطة يشاركون زملائهم بالكليات العسكرية حفل تخرجهم

يشهد الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الجاري 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وشهد الرئيس السيسي والحضور، عرض موسيقى طبول الحرب مع حملة الأعلام، وشارك خريجو كلية الشرطة زملائهم بالكلية الحربية حفل التخرج أمام الرئيس.

وأذن الرئيس السيسي لقائد طابور العرض ببدء العرض العسكري ومرور الخريجين أمام منصة رئيس الجمهورية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.