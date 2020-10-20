عائلة صائب عريقات تؤكد استقرار وضعه الصحي

أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.

وأضافت العائلة- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عريقات ما زال في العناية المركزة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.

وأمس وبعد نحو 11 يوما من إصابة القيادي الفلسطيني صائب عريقات بفيروس كورونا، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه في وضع صحي حرج.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في 8 أكتوبر الجاري، إصابة "عريقات" بـ"كوفيد -19"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى أحد مستشفيات القدس بعد تدهور صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيما أفاد المستشفى الذي يُعالج به كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الإثنين، بأن وضعه الصحي "حرج".

وأعلن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، في القدس، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها "حرجة".

وقال المستشفى، في بيان له: "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس"، مضيفا: "تم إنعاشه وتنويمه".

وتابع البيان: "يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا، خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا".

كانت مصادر قناة "العربية"، أفادت أمس، أن "عريقات" نُقل في سيارة إسعاف، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية؛ لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات، أن صائب عريقات، نقل إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من "كوفيد-19"، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة "فرانس برس"، إن حالة شقيقه "ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين"، مؤكدا "نقله إلى مستشفى داخل إسرائيل".

ووافقت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم، على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين في أحد مستشفياتها.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لـ"عريقات" في المستشفيات الأردنية، في حال احتاج الأمر لذلك.

وكشف الدكتور صائب عريقات، الجمعة، أنه يعاني من أعراض "صعبة" بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل، بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

وألغى عريقات (65 عاما)، وهو نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، جميع الاجتماعات والمواعيد، وهناك قلق متزايد بشأن حالته؛ لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة، عام 2017.

يذكر أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة، ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود، ولاسيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

ويعتبر "عريقات" من أبرز المستشارين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات، إلى جانب عمله كمفاوض مخضرم.