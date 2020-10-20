نجاح تجربة توجيه مياه الأمطار للحدائق بالقاهرة الجديدة لمواجهة السيول 

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، نجاح تجربة توجيه لمياه الأمطار لإحدى الحدائق بمدينة القاهرة الجديدة بعد تنفيذ المناسيب والمنحدرات المطلوبة بالحديقة، لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، وتنفيذ مطبات التوجيه لمعالجة فروق المناسيب بالطرق، وسهولة توجيه مياه الأمطار دون تدخل بشرى، مضيفاً أنَّه جارٍ تشطيب وتأمين المنحدرات بعد التأكد من نجاح التجربة.

وأشار "طلعت"، إلى أنَّ هذه التجربة هي التجربة الثانية بعد التجربة الأولى الناجحة، وهي بيارات الشحن الجوفى لمياه الأمطار، والتي تمّ تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة أيضاً، حيث يجرى حالياً تنفيذ 15 بيارة منها، إضافة إلى 12 حديقة وجزيرة بطول 2 كم، لتكون هذه الأعمال ضمن محور الحلول غير التقليدية لمواجهة آثار السيول بالقاهرة الجديدة، والتي وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعميمها على جميع المدن التى تواجه ظاهرة السيول.