صحة القاهرة لـ"الطلاب": الوقاية خير من العلاج للحد من كورونا

قال الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة في القاهرة، إنّ المديرية بالتعاون مع مديرية التعليم والإدارات التعليمية الـ32 على مستوى القاهرة، تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين وذلك منذ انطلاق الدراسة.

الالتزام بالإرشادات الصحية أمر ضروري

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي التركيز على اتباع التعليمات الصحية أمر ضروري، يحد أي مخاطر أو إصابات من نظافة وتباعد اجتماعي ومنع تجمعات وزحام الطلاب، أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، مع الالتزام بارتداء الكمامة وعدم المصافحة أو العناق وجعل الفصول جيدة التهوية.

أول أسبوع دراسي مؤشر مهم

وأوضح أنّ أول أسبوع في الدراسة يعد مؤشرا مهما لتفادي الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي اتباع الإجراءات الاحترازية أمر ضروري للسيطرة على الموقف أولا بأول، ومعالجة أي سلبيات تظهر للحفاظ على سلامة الطلاب واستمرار العملية الدراسية دون عراقيل.

زائرة صحية بكل مدرسة

وأكد أنّ الزائرة الصحية موجودة في كل مدرسة تتابع حالة الطلاب بالتنسيق مع أحد الأطباء، للتعامل مع أي حالات تظهر على الفور بالعزل والكشف الطبي عليها، وتقديم كل سبل الرعاية الصحية للطلاب.

على جانب آخر، انطلق العام الدراسي في محافظة القاهرة، بحضور نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية، لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحي آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأهالي والطلاب بأنّ الدولة اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وعلى الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت، متوافرا بها المستلزمات كافة، والتنسيق مع وزارة الصحة لوجود منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وشدد عبدالعال، على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، موجّها رؤساء الأحياء بمنع الباعة الجائلين والإشغالات من الجلوس في محيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.