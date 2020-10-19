تعليم القاهرة: "طابور" كلمة تركية ومن كتبها بالتاء التزم بأصلها

أكد مصدر بمديرية التعليم في القاهرة لـ"الوطن"، أن ما تم تداوله ومثار سخرية من البعض عن وجود خطأ فادح فى كتابة كلمة "تابور الصباح" وليست بالطاء فى جداول حصص اليوم الدراسى داخل مدرسة سيدى عبد السلام "ب" التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة غير صحيح بالمرة.

وأضاف المصدر، أن الكلمة تكتب "طابور" أو "تابور" وكلاهما صحيح، مشيرا إلى أن استخدام كلمة "تابور" فى لوحات المدرسة ووضعها ضمن جدول المدرسة بتلك الكتابة فهى لغويا صحيحة وفق المعجم اللغوى.

وأشار إلى أن الأصل اللغوي لكلمة "تابور"، وهى صحيحة بحرف التاء فى المعاجم اللغوية، ومنها معجم تاج العروس، حيث تطلق على الجماعة من العسكر وخففت من الطاء إلى التاء في التركية، وفى المعجم الوسيط مادة "ط ب ر" المفرد طابور والجمع طوابير والطابور تعنى الجماعة من العسكر، ويقال أخذ الطابور موقعه من الجبهة، وفى معجم "الغنى" طابور معناها صف من أي شىء، وفى معجم "الرائد" والمعجم المعاصر الطابور معناها الفوج من الجند، والخلاصة من نطقها "تابور" فقد التزم بأصلها التركي ومعروف أن هناك كلمات يتم تعريبها من اللغات الأخرى وإدخالها فى اللغة العربية وإجراء قواعد اللغة العربية عليها، ومن نطقها "طابور" فقد التزم فيها بلغة العرب التى تقلب "التاء" إلى "طاء" تسهيلا للنطق ولا حرج فى استعمال كل منهما ما دام الأصل معروفا.

يذكر ان مدرسة سيدى عبد السلام "ب" التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة وضعت جدول الحصص فى أكثر من موقع داخل المدرسة لتعريف الطلاب بالمواعيد وتم كتابة كلمة "طابور" بالتاء وليس الطاء كما هو شائع مما أثار استياء البعض واعتبروه خطأ لغوى فادح.

من ناحية أخرى، قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنّ هناك تعليمات لإدارات القاهرة بتسليم الطلاب الكتب المدرسية دون التقيد بسداد الرسوم، موضحا أنّ المديرية لديها توجيهات من وزير التعليم ومحافظ القاهرة بالتيسير على الطلاب وتسليمهم الكتب بمجرد بدء العام الدراسي.

وأضاف عطية أنّ مديرية التعليم بالقاهرة استلمت حتى الآن 91 ألف جهاز تابلت، تمهيدا لتوزيعها على الإدارات التعليمية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وتابع أنّ هناك تشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب، إذ يتم التأكيد على ارتداء الكمامة للطلاب والعاملين بالمدرسة والتباعد الاجتماعي والحد من كثافة المدارس بتفعيل نظام الفصول التبادلية، علاوة على أعمال النظافة بالمدرسة ودورات المياه، وكل طالب يستخدم أدواته فقط، وتنظيم عملية الدخول والخروج من المدرسة.

وأشار إلى أنّ قيادات الإدارات التعليمية في جولات على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة، والتزام الإجراءات الوقائية داخل كل مدرسة.

وفي سياق متصل، أجرى نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء، جولات على المدارس لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، زيارة لمدرستي حدائق شبرا الإعدادية بنات ومدرسة ناصر الثانوية بنات، بحضور أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل، والدكتور سعيد عبدالله، مدير عام الإدارة.