"تعليم القاهرة" توجه باستمرار غلق صفحات المدارس على فيس بوك
كتب:
وائل فايز
02:05 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
مدارس
بالتزامن مع بدء العام الدراسى، أرسلت مديرية التعليم بالقاهرة بعض الإجراءات والتوجيهات للإدارات التعليمية وهى تتمثل فى التالى:
-اتباع والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
- الالتزام والظهور بالمظهر اللائق للإدارة والمديرية والمؤسسة التعليمية ككل.
-مسئول العلاقات العامة هو سفير الإدارة داخليا وخارجيا.
-التواصل بين العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.
- إعداد خطة عمل مقترحة وإرسال نسخة للمديرية.
- إعداد رؤية ورسالة لقسم العلاقات العامة بكل إدارة.
- التأكيد على منسقي العلاقات العامة بالمدارس بإعداد قائمة بيانات وجروب عمل عبر واتس اب للتواصل والالتزام بالتعليمات لصالح العمل.
-التعاون مع الجميع وحسن التعامل مع الزملاء والقيادات وحسن استقبال الجمهور والزملاء.
- الحرص في التعامل مع الإعلام وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو نشر أي أخبار وفقا لتعليمات مدير المديرية منعا للخلط وإثارة البلبلة إلا من خلال المديرية.
- الإعلان عن منصات التعليم الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي للإدارات التعليمية وموقع الإدارة الرسمي وفي لوحة الإعلانات بالإدارات والمدارس والتأكد من وضعها في الفصول الدراسية.
- متابعة موقع المديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
- استمرار غلق صفحات المدارس على ( فيس بوك ) والنشر على صفحات الإدارات التعليمية فهي صفحة التواصل الوحيدة الرسمية للإدارة التعليمية تحت الإشراف المباشر للمدير العام وذلك للصالح العام والمخالف يتعرض للمساءلة والمحاسبة.
- عدم تصديق الشائعات أو الإدلاء بأي بيانات لأي جهة دون الرجوع للمدير العام والمديرية.
- توجيه رسائل طمأنة مستمرة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين.
-إعداد حملات التوعية المستمرة للأمراض المعدية والفيروسات المستجدة.
-التحذير من الألعاب الإلكترونية الخطرة، والموسيقى الصاخبة.
-التأكيد على حملات ومبادرات الوعي الثقافي والفكري والقراءة.
- تنمية الولاء والانتماء للوطن والمنزل والمدرسة.
- التعامل مع كافة المستحدثات وإعداد سيناريوهات لتخطي الأزمات المختلفة قبل حدوثها.
-المشاركة في المسابقات والأنشطة وتوثيقها والاستعداد لمسابقة الأم المثالية.