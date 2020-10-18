"تعليم القاهرة" توجه باستمرار غلق صفحات المدارس على فيس بوك

بالتزامن مع بدء العام الدراسى، أرسلت مديرية التعليم بالقاهرة بعض الإجراءات والتوجيهات للإدارات التعليمية وهى تتمثل فى التالى:

-اتباع والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- الالتزام والظهور بالمظهر اللائق للإدارة والمديرية والمؤسسة التعليمية ككل.

-مسئول العلاقات العامة هو سفير الإدارة داخليا وخارجيا.

-التواصل بين العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.

- إعداد خطة عمل مقترحة وإرسال نسخة للمديرية.

- إعداد رؤية ورسالة لقسم العلاقات العامة بكل إدارة.

- التأكيد على منسقي العلاقات العامة بالمدارس بإعداد قائمة بيانات وجروب عمل عبر واتس اب للتواصل والالتزام بالتعليمات لصالح العمل.

-التعاون مع الجميع وحسن التعامل مع الزملاء والقيادات وحسن استقبال الجمهور والزملاء.

- الحرص في التعامل مع الإعلام وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو نشر أي أخبار وفقا لتعليمات مدير المديرية منعا للخلط وإثارة البلبلة إلا من خلال المديرية.

- الإعلان عن منصات التعليم الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي للإدارات التعليمية وموقع الإدارة الرسمي وفي لوحة الإعلانات بالإدارات والمدارس والتأكد من وضعها في الفصول الدراسية.

- متابعة موقع المديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

- استمرار غلق صفحات المدارس على ( فيس بوك ) والنشر على صفحات الإدارات التعليمية فهي صفحة التواصل الوحيدة الرسمية للإدارة التعليمية تحت الإشراف المباشر للمدير العام وذلك للصالح العام والمخالف يتعرض للمساءلة والمحاسبة.

- عدم تصديق الشائعات أو الإدلاء بأي بيانات لأي جهة دون الرجوع للمدير العام والمديرية.

- توجيه رسائل طمأنة مستمرة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين.

-إعداد حملات التوعية المستمرة للأمراض المعدية والفيروسات المستجدة.

-التحذير من الألعاب الإلكترونية الخطرة، والموسيقى الصاخبة.

-التأكيد على حملات ومبادرات الوعي الثقافي والفكري والقراءة.

- تنمية الولاء والانتماء للوطن والمنزل والمدرسة.

- التعامل مع كافة المستحدثات وإعداد سيناريوهات لتخطي الأزمات المختلفة قبل حدوثها.

-المشاركة في المسابقات والأنشطة وتوثيقها والاستعداد لمسابقة الأم المثالية.