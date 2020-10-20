وزير قطاع الأعمال يجتمع مع ممثلي اللجان النقابية بقطاع التأمين

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الإثنين، بمكتبه، بممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للتأمين ومصر للتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين، وبحضور رئيس الشركة القابضة باسل الحيني وفريق العمل من الوزارة، الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

وعرض الوزير عناصر دخل موظفي شركتي التأمين في جداول مقارنة طبقا للائحة الحالية واللائحة الجديدة، وذلك بالنسبة لقطاعي الإنتاج والخدمات المعاونة في كل شركة، وفي سبيل مناقشة البنود التفصيلية شرح الوزير المنطق ورائها.

وانتهت الأرقام إلى عدم تأثر دخل العاملين في شركة وزيادة الدخل في الشركة الأخرى عكس ما أثير داخل أروقة الشركتين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لشركة إدارة الأصول العقارية، تم التفاهم على ضرورة التوصل لحل لمشكلة تدني الدخول نتيجة انخفاض أرباحها عن العام السابق.

وأجاب الوزير، خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، عن العديد من الاستفسارات وطالب أعضاء اللجان النقابية بضرورة إرسال ملاحظاتهم عن جميع بنود اللائحة مكتوبة حتى تتمكن الوزارة من تجميع الملاحظات تمهيدا لعمل اللائحة النهائية.

كان وزير قطاع الأعمال العام قد اجتمع الأسبوع الماضي مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية. وقد أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم نحو 4800 موظف.