مدير "الدفاع الجوي": أقسام جديدة وفقا للأسلحة المنضمة للخدمة حديثا

أكد اللواء أستاذ دكتور حازم خورشيد، مدير كلية الدفاع الجوي، الحرص على تطوير وتحديث الكلية ومناهجها ومنظومة العمل، لافتا إلى أنّ العمل جار على تحديث القدرات ومنظومة عمل الكلية وفقا للتطور العلمي التكنولوجي، والأسلحة المنضمة للخدمة حديثا بقوات الدفاع الجوي المصرية.

وأضاف اللواء أستاذ دكتور حازم خورشيد، لـ"الوطن"، على هامش تخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي، أنّ خطة التطوير تضم إضافة أقسام جديدة للكلية، موضحا أنّ الخريج يحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في الدفاع الجوي، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية شعبة الاتصالات والإلكترونيات.

وأشار مدير كلية الدفاع الجوي، إلى أنّ التخصصات الجديدة ستضم: ميكاترونيكس، حاسبات والمعلومات، وتخصصات حديثة أخرى طبقا للأسلحة المنضمة للخدمة حديثا بقوات الدفاع الجوي المصرية.

ولفت خورشيد إلى وجود اهتمام كبير بالعمل بمنظومة التحول الرقمي داخل كلية الدفاع الجوي في العام الدراسي الجديد، لتكون مواكبة لنهج الدولة المصرية في هذا الصدد، وبعد تعود الطلاب على التعلم باستخدام "التابلت" في الثانوية العامة، مؤكدا أنّ العلوم العسكرية تدرس للطالب منذ اليوم الأول لالتحاقه بالكلية، كما يدرس علوم الدفاع الجوي، والعلوم الهندسية.

وأوضح اللواء أستاذ دكتور حازم خورشيد، أنّه يتم انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بالكليات العسكرية وفق 5 معايير، الأولى مجموعه في الثانوية، واللياقة الصحية، موضحا أنّ هناك طلبة كثر لا يحالفها الحظ بسبب طول الجلوس على اللاب توب والكمبيوتر والمحمول بما يؤثر على نظرهم، والعمود الفقري، ما يدفعهم للأسف للخروج من المنافسة.

وأكد مدير كلية الدفاع الجوي، أهمية وجود حد أدنى من اللياقة البدنية لدى الطالب، كي يتحمل التدريبات الشاقة الموجودة في القوات المسلحة، ثم يتم الارتقاء بمستواه، كما أنّه في الاختبار النفسي يتم سؤاله سؤال يعكس شخصيته، وبناء على تقييم شخصيته نقول يصلح أو لا يصلح، ثم المعلومات العامة وكشف الهيئة.

وأوضح اللواء أستاذ دكتور حازم خورشيد، أنّه من الصعب التحاق شاب بالكلية لا يكون مدركا لمشكلات مصر، أو الإنجازات، أو حدود بلده، أو عدد المحافظات، أو موارد البلاد، وهي حد أدنى من المعلومات العامة يجب أن تتوافر في المتقدم للكليات العسكرية، موضحا أنّه يشترط أيضا في المتقدمين أن يكونوا طلبة علمي رياضة، وحاصلين على أكثر من 85%، وهناك شرط تفضيلي بأن يكون الطالب متميزا في الفيزياء والرياضة واللغة الإنجليزية.

ونصح مدير كلية الدفاع الجوي، الخريجين بأن يكونوا مثل وقدوة في العلم والعمل، ليس في وحدته فقط ولكن في المجتمع، ليعرف الجميع من يبني ويعمر، ومن يهدم ويدمر، ولنستطيع معا جيشا وشعبا أن نتغلب على حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تعتمد أساسا على الجهل والشائعات والأكاذيب، لنحفظ أمن وسلامة واستقرار البلاد، لإعلاء كلمة الحق، ورفع راية مصر خفاقة عالية.