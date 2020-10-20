الشعب الجمهوري: نجاح "فيبي" بوكالة مجلس الشيوخ يؤكد قيمة المرأة بالحزب

قال الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إن نجاح النائبة فيبي فوزي، عن حزب الشعب الجمهوري، على مقعد وكالة مجلس الشيوخ، هو نجاح كبير لكيان الحزب، وقناعته المستمرة بقيمة المرأة وحقوقها الدستورية والقانونية في المجتمع المصري.

وأضاف "عمر"، في بيان، أن "نجاح فيبي بمقعد وكالة مجلس الشيوخ، يعكس الاهتمام بالمرأة داخل الحزب، وهذا نابع من اهتمام القيادة السياسية بدور سيدات مصر، وتمثيلهن في العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأيضا في مجلس النواب القادم".

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن هذا النجاح تحقيق للتركيبة الحزبية في المواقع القيادية بمجلس الشيوخ، وذلك نتيجة مؤسسية حزب الشعب الجمهوري، وتماسك وتفاهم كتلة أعضائه في المجلس، وترسيخ رسالته بنبذ التفرقة والعنصرية والتطرف الديني.

وتابع عمر، أن حزب الشعب الجمهوري مستمر في دعم كوادره من الرجال والسيدات، ودعم كافة مرشحيه في انتخابات مجلس النواب، سواء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق أفضل النتائج والحصول على أكبر قدر من المقاعد داخل البرلمان، وأن يكون حزب الشعب الجمهوري ممثل في جميع المواقع القيادية بمجلسي الشيوخ والنواب.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، جميع أبناء الحزب والشعب المصري بالمشاركة القوية والفعالة في انتخابات مجلس النواب ، بالمرحلتين الأولي والثانية، وذلك من أجل مستقبل أفضل لمصر، واستكمال بناء كافة مؤسسات الدولة التشريعية الممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لتحقيق الأفضل لكل مواطن مصري، وتحقيق التنمية للدولة.

وكان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول الأحد الماضى، وتضمنت الجلسة الإجرائية حلف اليمين الدستورى لعدد 300 عضوا، وانتخاب هيئة مكتب المجلس والتى شملت انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا والمستشار بهاء ابو شقة وفيبى فوزى للوكالة.