ادعم إذاعة القرآن يتصدر تويتر.. ومشاهير يتضامنون: "أجمل ذكرياتنا"

تصدر هاشتاج "إدعم إذاعة القرآن الكريم" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك بعد ساعات من تداول فيديو لأحد الشباب والذي انتشر على نطاق واسع، وظهر الشاب في الفيديو أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، التي سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم، مما لاقي غضباً شديداً من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

معتز إينو: جزء جميل من طبيعية مصر والمصريين

وعلق اللاعب معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق: "اجمل الدروس تعلمناها من خلالها واجمل الاصوات استيقذنا عليها من خلالها ستبقا معانا دائما وستبقى".

مصطفى عبده: "إذاعة القرأن الكريم منارة للعلم والمعرفه"

وقال مصطفي عبده لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق: "#ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم لأنها منارة للعلم والمعرفه ونشر للاسلام الوسطى السمح وتعاليمه الحميده".

وعبرالكثير من المواطنين عن دعمهم الشديد لإذاعة القرآن الكريم، حيث قال حساب يحمل اسم مورف: لي الشرف أن أشارك في هاشتاج #ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم مع انها مش محتاجة دعم بالعكس اللي محتاج دعم الطبيعي انه يسمع لها ..الراحة النفسية والسمو والذكر والتفقه في الدين والتفاسير والسير العطرة الخ.. وبقول لكل غبي طمعان في كام لايك بلاش يركب الموجة ويجعل الرموز النقية مادة لسخريته.

وقال حساب يحمل اسم محمد رمضان:" كان كفار قريش يقولون قصائد تذم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولم تصل لنا هذه القصائد ، لأن المسلمين لم يتناقلوها ولم يعيروها أى اهتمام فأندثرت، إعملوا بوصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أميتوا الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فينتبه الشامتون".

وقال حساب يحمل اسم "الشيخ وحيد" عن إذاعة القرىن الكريم: "فيها احلى زكريات حياتنا وبنعيش عليا احلى وقت في حيتنا تقريبا يعنى دى اتعلمنا منها اكتر حاجه عن دينا وعرفنا من دينا من الشيخ محمد رفعت ٧ الصبح ياااااه فداكى نفسي اقسم بالله".

وكتب محمود عاطف: كيف لا ادعمها وهى كانت السبب في نقل هذه الأصوات الجواهر إلى اسماعنا #ادعم_اذاعه_القران_الكريم".