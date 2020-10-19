"ستاند كوميدي" يسخر من إذاعة القرآن الكريم.. وأزهريون يطالبون بالاعتذار

تسبب فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم في غضب شديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما في ظل تداول الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه أحد الشباب أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، والتي سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا لية، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايماً شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا احنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج أسمه بريد الإسلام وانا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش ان هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا"، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.

آمنة نصير: يجب أن نوجه الشكر لمذيعي إذاعة القرآن الكريم وليس الإساءة

وقالت الدكتورة آمنه نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر: إنه لا يجوز التنمر على الإنسان بأي شكل من الأشكال عموماً، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بإذاعة القرآن الكريم والعاملين عليها، فهؤلاء المذيعين الذين سخر منهم الشاب كان لهم الفضل في نشر الثقافة الدينية في كل بيت مصري، ونحن ندين بالفضل لهم بالكثير، فيجب أن نوجه لهم كلمة الشكر وليس الإساءة.

وأضافت أستاذة العقيدة الإسلامية: تصرف الشاب ناتج عن عدم وعي ونقص بمخزونة الثقافي، علاوة على الانفلات الأخلاقي والسلوكي الذي هو غير مقبول ولا يجوز، ويحب أن يأخذ هذا الشاب جزاءه بالقانون ليصبح درساً لكل من تسول له نفسه أنه من حقه إبداء رأيه بهذه الوقاحة، وأن يتغاضى عن كل أداب الحديث.

وانتقد كثيرون مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا صاحبه بالاعتذار.