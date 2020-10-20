مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو "ساحرة فرشوط": مبالغات

قال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو المتداول لسيدة زعم الأهالي إنها تقوم بدفن أعمال سحرية فى شوارع قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط فى قنا، ما تسبب فى حالة من الذعر والرعب بينهم.

وأوضح المصدر أن هناك مبالغات فى روايات الأهالى، وأن الفحص المبدئى للواقعة لم يقطع بقيامها بدفن أعمال سحرية، لافتا إلى أنه يجرى تقصى حقيقة الواقعة، وأنه تم سؤال السيدة التى ظهرت بالفيديو، ونفت الاتهام، وأكدت أنها لا علاقة لها بأى أعمال سحرية.

وكانت حالة من الجدل شهدتها قرية "الكوم الأحمر"، بعد رصد سيدة أثناء قيامها بوضع أعمال سحرية وسط شوارع القرية، ما دفع الأهالي إلى الاستعانة بأحد المشايخ المعروفين بفك السحر والأعمال، ويدعى محمد العمدة الدربي، لإنقاذهم من أعمال المشعوذين والدجالين، الذين اتهموهم بأنهم "قلبوا حال" كثيرين من أبناء القرية.

وقال الدربي، إن الواقعة التي سجلتها كاميرا مراقبة مركبة على أحد منازل القرية، تظهر سيدة ترتدي ملابس سوداء، جاءت في ساعة متأخرة من الليل، ودفنت شيئا كان بحوزتها، في وسط الشارع، عبارة عن كيس أسود صغير.

وأضاف أن عددا من أهالي القرية تواصلوا معه، وطلبوا منه استخراج العمل المدفون في الشارع، وتابع: "بعد استخراج الكيس، تأكدنا أنها قامت بعملية دفن السحر لإيذاء الناس، وتم التعامل مع الأمر بعمل رقية شرعية، وتحصين البيت، وإبطال السحر وآثاره في مكان الدفن الذي وضع فيه" -على حد قوله-.

وأشار العمدة إلى أنه طمأن أهالي القرية، بعد تزايد حالة الذعر خوفا على الفتيات من تلك الأفعال الشيطانية، وأوضح أن "السحر المرشوش هو الأكثر انتشارا والأرخص سعرا"، خاصةً في الصعيد، نظرا لكثرة تعامل السحرة والمشعوذين به.

وتابع أن من ضمن أعراض السحر المرشوش، تعطيل الزواج، والتفريق بين الزوجين، والشعور بالضيق والاختناق، دون أسباب طبية أو نفسية واضحة، والشعور بألم شديد في القدمين، وظهور أورام غير طبيعية -على حد وصفه-، مؤكدا أن العلاج يكون بالرقية الشرعية بالقرآن.

وأوضح العمدة أن عددا من شباب قرية "الكوم الأحمر" أبلغوه بأن أعمال السحر والشعوذة أدت إلى حدوث أمور غريبة في القرية، إلا أنه لم يصدقهم في البداية، لكن بعدما وصل القرية، وبدأ في فك الأعمال، تبين أن "القرية تعاني العذاب بالفعل من أعمال السحرة والمشعوذين ومعاشري الجن والشياطين وزبائنهم من معدومي الأخلاق والدين"، بحسب قوله.

وأكد أنه اكتشف وجود عدد كبير من أعمال السحر، بغرض تعطيل الزواج، و"وقف حال" فتيات، وإثارة الفتنة بين الأزواج، معتبرا أن القرية تحتاج إلى شهر لفك الأعمال التي تم اكتشافها حتى الآن.