أمريكا تسجل 58 ألفا و387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 8 ملايين و212 ألفا و981 حالة على الأقل، عقب تسجيل 58 ألفا و387 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 220 ألفا و119 حالة على الأقل، عقب تسجيل 445 حالة وفاة جديدة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية، يناير الماضي.