الأجهزة الأمنية تفحص فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة الكبرى، فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى لاقى رواجا كبيرا على صفحات المواقع من الانتقادات الكثيرة، إذ تم تحديد شخصية الشاب "اليوتويبر" الذي قام بالسخرية خلال ندوة أقامها فى إحدي الأندية، ويتم فحص الفيديو المتداول، والتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجه الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زين في بيان للهيئة، أن الوطنية للإعلام، ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأوضح لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام، حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وتُحذر الوطنية للإعلام بشدة، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.

تسبب فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم في غضب شديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما في ظل تداول الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه أحد الشباب أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، والتي سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا لية، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايماً شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا احنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج أسمه بريد الإسلام وانا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش ان هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا"، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.