من السخرية إلى الالتزام الإجباري.. الكمامة تنتصر على ترامب

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه بخروجه من مستشفى والتر ريد التي يتلقى بها علاج كورونا، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، أمس، حيث خرج لتحية مؤيديه وعاد للمستشفى مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن فريقه الطبي أنه من الممكن أن يعود اليوم بعد تحسن حالته.

وظهر ترامب وهو يرتدي قناع الوجه، الذي كان يسخر من ارتدائه منذ ظهور فيروس كورونا، في انقلاب على قناعاته السابقة ليجد نفسه مجبرًا على ارتداء الكمامة.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى تصريح "ترامب" في 19 يوليو الماضي لكريس واليس مذيع شبكة "فوكس نيوز" حين قال: "أنا لا أتفق مع عبارة إذا ارتدى الجميع القناع، سيختفي كل شئ".

وفي المناظرة اللي أُقيمت بينه وبين منافسه الرئاسي جو بايدن في 29 سبتمبر هذا العام قال "ترامب": "أنا ارتدي قناع الوجه عند اللزوم، لا ارتديه مثله"، مشيرا إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، وأضاف: "ففي كل مرة تراه فيها يكون مرتدي القناع، حتى إذا كان يتحدث من على بعد 200 قدم فهو يرتدي أكبر قناع رأيته".

وفي 7 مارس هذا العام عندما سئل عن قلقه من اقتراب فيروس كورونا من "البيت الأبيض" و"واشنطن" قال: "لا، لا اعتقد هذا على الإطلاق، لا اعتقد، لقد قمنا بعمل جيد للغاية".

وكان "ترامب" أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته هو وزوجته فيروس كورونا.

وكانت كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث من المتوقع أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعته والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

وانتقل الرئيس ترامب آلى مستشفي والتر ريد لتلقي علاج فيروس كورونا.

وأعلن الأطباء استقرار حالة رئيس الأمريكي وكانت ميلانا ترامب كانت غردت على حسابها الخاص على تويتر أنها بخير وأردفت: "سنتخطى هذا معًا".