السيسي يهنئ خريجي الكليات العسكرية: مهمتكم من أشرف المهام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لخريجي الكليات العسكرية والمعاهد الفنية بحفل تخرجهم اليوم، قائلًا: "اسمحوا لي أوجه التحية كل التحية لأبناء الخريجين من الكليات العسكرية المختلفة وأتمنى ليكم كل التوفيق".

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: "المهمة اللي انتوا اتدربتم واتجهزتم تقوموا بتنفيذها هي من أشرف المهام، إذا ماكناتش الأشرف على الإطلاق، وهي مهمة حماية الوطن وترابه وأهله وناسه اللي هو أمر شريف أوي وعظيم أوي".

وتابع رئيس الجمهورية: "اللي بيتقدم لحماية الوطن هو الروح والدم مش جهد وعرق وسهر وبس، والحياة هي أغلى مايملكه الإنسان وبتمنى ليكم التوفيق"، مشدداً على ضرورة العمل والالتزام والإنتباه، كونه أمر في منتهى الأهمية والاهتمام بالعلم والتحصن به".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.