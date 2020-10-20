محافظ أسيوط يخصص قطعتي أرض لإقامة مجمع مدارس ونقطة شرطة بقرية بني رافع

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط؛ لإقامة مجمع مدارس عليها لصالح مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى أخرى بمساحة ألف متر بنفس القرية لإقامة نقطة شرطة، وفقا لتوصية المجلس التنفيذي للمحافظة، وتنفيذا لخطة الأخيرة، واستكمال المشروعات الخدمية والمرافق بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، إلى أن القرار تضمن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 آلاف و258 مترًا، بحوض داير الناحية نمرة 22 بقرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط؛ لإقامة مجمع مدارس عليها لصالح مديرية التربية والتعليم، لتقليل الكثافة بالمدارس وتنفيذا لخطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة تلبية لاحتياجات المواطنين، لافتا إلى إنه تم الموافقة على تخصيص مساحة أرض أملاك دولة بقرية بني رافع بمنفلوط، بمساحة 1003 متر قطعة رقم 13 نمرة 22 لإقامة نقطة شرطة عليها.

من جهة أخرى، تفقد اللواء عصام سعد، سير العمل بالمدارس الرسمية للغات؛ إذ مر على مدرستي أسيوط الرسمية المتميزة لغات، والفاروق التجريبية بحي شرق، للوقوف على انتظام الدراسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة الفيروس.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، ومحمود معوض، مدير إدارة أسيوط التعليمية.

وتفقد اللواء عصام سعد ومرافقوه، فصول وحجرات المدارس بمرحلة رياض الأطفال، والتقى الأطفال والمعلمات، وتأكد من ارتدائهم الكمامات، ووجود بوابات التعقيم، والتهوية الجيدة للفصول والحجرات والتباعد الاجتماعي، فضلا عن توفير الوسائل التعليمية للأطفال داخل الفصول، مرددًا معهم السلام الوطني.

وشدد "سعد" على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة، والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة، حفاظا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.