نتنياهو: سنفتح الأجواء مع الإمارات ونلغي التأشيرات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لأول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مشيرا إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي.

وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي، أن اتفاقيات سيجرى توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة: "كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا".

وأشار إلى أن التعاون سيشمل مجال الطيران والإعفاء من التأشيرات، لافتا إلى أنه: "سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين".

ويوم الثلاثاء، وصل أول وفد حكومي من الإمارات، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن اتفاقيات للتعاون الإماراتي الإسرائيلي سيجري توقيعها خلال زيارة الوفد التاريخية.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وفي هذه الزيارة، وهي الأولى لوفد إماراتي إلى إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، سيوقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

في غضون ذلك، كان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قد أكد أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستضع أسسا عظيمة للنمو الاقتصادي لجميع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.