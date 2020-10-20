صندوق أمريكي إماراتي إسرائيلي للتنمية بـ3 مليارات دولار

أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، ستؤسس صندوقا "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي".

وتبلغ قيمة صندوق التنمية الجديد، 3 مليارات دولار، وجرى الكشف عنه مع وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وخلال الزيارة نفسها، جرى الإعلان أيضا عن توقيع 4 اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، حميد الطاير، أن هذه الزيارة "ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين"، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين.

وأضاف أن "التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس"، قائلا: "سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل".

كما نوّه إلى أن الإمارات ستتعاون مع إسرائيل في "وضع الاستراتيجيات المبتكرة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

وشددّ أيضا على أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة، "ستصنع الأفضل للشعوب".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل".

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة: "كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، بعد معاهدة السلام التي أبرمت بين البلدين في سبتمبر الماضي.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.