أحمد يونس يطالب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم بالاعتذار

طالب المذيع أحمد يونس، مقدم برنامج "صباحك ومطرحك"، عبر إذاعة راديو 90.90، الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، من خلال "ستاند أب كوميدي"، بضرورة الاعتذار.

وكتب أحمد يونس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: "إذاعة القرآن الكريم، منبرعظيم تربينا من خلاله على تعاليم الدين الحنيف، وسمعنا من خلالها أعذب الأصوات".

واستطرد: "وندين بالعرفان لكل من عمل بها، ونعلم تمام العلم أنهم أهل الفصاحة والبلاغة، وعلى من قام بهذا الفعل المخجل، الاعتذار لقامات عظيمة ليس مكانهم حفلات الـ standup comedy".

وانتشر فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم، ما تسبب في غضب شديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ظهور الشاب أثناء تقديمه فقرة "ستاند أب كوميدي"، يسخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا ليه، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وأضاف "الإذاعة دي كانت دايما شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا إحنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش إن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيًا".

من جانبه وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زين في بيان للهيئة أن الوطنية للإعلام، ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأوضح لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام، حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وتُحذر الوطنية للإعلام بشدة، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل أن يوصف بالانحطاط الأخلاقي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.