فيديو.. أحمد يونس يخوض تجربة "الكلام في الظلام" للإحساس بالمكفوفين

خاض الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، تجربة "الحوار في الظلام"، وذلك لتجربة إحساس المكفوفين، وهي فكرة تطبق لأول مرة في الوطن العربي.

وكشفت منة أشرف، مسؤولة التسويق، تفاصيل التجربة، قائلة إن تلك التجربة تعتبر جديدة ومختلفة في مصر، لافتة إلى أنه يتم التخلي من خلال التجربة عن أكبر حاسة يتعود على استخدامها الكثيرون ألا وهي حاسة البصر، وخلال هذه التجربة يتم إلغاء حاسة البصر بهدف حسن استخدام باقي الحواس مثل السمع والشم والتذوق واللمس، إضافة للإحساس بالأشخاص المكفوفين.

وأوضحت أن مشروع “Dialogue in the Dark”، يتبع لجمعية "النور والأمل" لرعاية الكفيفات والمشروع يقام لأول مرة في العالم العربي وأفريقيا، "عاوزين نغير فكرة الناس عن الضلمة، لأنهم بيعتقدوا أنها رمز للخوف والرعب والقلق والمجهول وبالتالي هما شايفين إن الكفين جي من المجهول".

وأشارت إلى أن التجربة تتضمن المرور على 4 غرف كل غرفة لها سمات معينة مألوفة بشكل عام، ويُستخدم بعض الأدوات عند تنفيذ التجربة ألا وهي الحواس عدا النظر، إضافة للعصا التي يستخدمها الشخص الكفيف لإرشاده بحيث تكون في محيط القدمين، كما يوجد مرشد خلال خوض التجربة، مؤكدة أن التجربة آمنة تماما "متخفوش مش بيت رعب".

وعن أداء التجربة، قال "يونس" وهو متأثر، إن الموضوع صعب: "فيه حاجات مش حاسين بيها.. الحمد لله، أنا مش مستوعب أصلا إن فيه حد يفضل طول عمره كدة، عارف ومتأكد إن التجربة مش حقيقة فغصب عني حاطت في بالي اللي بيعدي الطريق وهو محدش معاه، مهما الواحد بيقول إنه بيحس بأي حد فاقد البصر لكن الحقيقة مش حاسين بحاجة".