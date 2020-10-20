إحالة مدرس ابتدائي للتحقيق بأسيوط.. عامل طفلة بأسلوب "غير تربوي"

أمر مدير إدارة البداري التعليمية، في محافظة أسيوط، محمد إبراهيم الدسوقي، بإحالة أحد المدرسين بمدرسة "عزب النواورة" الابتدائية للتحقيق، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية اتهامه بالتعامل مع طفلة في الصف الأول بطريقة "غير تربوية".

وجاء قرار مدير الإدارة التعليمية بإحالة المدرس للتحقيق بسبب عدم احتوائه الطفلة، التي كانت تبكي بصورة مستمرة، وحاولت الخروج من الفصل، بسبب عدم رغبتها في البقاء بالمدرسة، والتي تُعد "بيئة جديدة" عليها، فقام المدرس بزجرها ومنعها من الخروج، الأمر الذي تسبب في ارتفاع صوت الطفلة بالبكاء.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة البداري أنه أثناء مرور رئيس المركز، محمد حسن الديب، على مدرسة "عزب النواورة" الابتدائية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" داخل المؤسسات التعليمية، فوجئ بطفلة صغيرة تبكي أثناء خروجها من حجرة مديرة المدرسة، وعندما اقترب من الطفلة لتهدئتها، شكت إليه أن المدرس ضربها وقام بتذنيبها بالوقوف أمام "السبورة"، وطلب منها رفع يديها إلى أعلى.

وعلى الفور، تم التواصل مع مدير إدارة البداري التعليمية، محمد إبراهيم الدسوقي، الذي استنكر تصرف المدرس، ووصفه بانه "عمل غير تربوي"، وأرسل فريقاً من الشئون القانونية لإجراء تحقيق فوري في الواقعة، كما قام رئيس المركز بإخطار وحدة حماية الطفل بمجلس المدينة، لتقديم الدعم النفسي للطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرس، وفقاً لقوانين حماية الطفل.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة البداري التعليمية أن التحقيق أثبت أن الواقعة ليست كما وصفها رئيس المدينة، وأوضح أن الأطفال في الصف الأول الابتدائي عادةً ما تنتابهم حالات بكاء في بداية العام الدراسي، ولا يريدون البقاء في الفصل، لافتاً إلى أن الطفلة خرجت من الفصل بالفعل أكثر من مرة، وأضاف أن المعلم أخطأ بالفعل، ولا نعفيه من ذلك، لأنه لم يتحمل الطفلة وزجرها، فزاد ذلك من حدة البكاء لديها.

وأثبت التحقيق أنه أثناء مرور مديرة المدرسة، شاهدت الطفلة تبكي بشدة، فأخذتها إلى مكتبها بغرض تهدئتها، وقام المعلم بمصالحتها، وأحضر لها بسكويت، وأثناء خروجهما سوياً من مكتب المديرة، تصادف دخول رئيس المدينة، فسألها عن سبب بكاء الطفلة، فأخبرته بأن "الأستاذ زعق لها"، فطلب تحرير محضر إثبات حالة، واتصل بمدير الإدارة التعليمية، الذي أمر بإحالة الواقعة للتحقيق.