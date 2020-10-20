المتر بـ21 جنيها.. الحكومة توفر وحدات صناعية مجهزة للشباب في 7 محافظات

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن عدد من التيسيرات والمزايا التي سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات.

وأوضحت في بيان، اليوم، أنه وفقا لمبادرة توفير الوحدات الصناعية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وستتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.

وأشارت "جامع" إلى أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية 21 جنيها للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 مترا وحتى 792 مترا مربعا تبعا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن أصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كل الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات في استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم على شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية.

وبحسب البيان يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط إليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg.