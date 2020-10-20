"7 طعنات في الصدر".. طالب يفارق الحياة على يد أصدقائه بعزبة النخل

أنهى 3 طلاب في منطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل بالقاهرة، حياة صديقهم بـ7 طعنات نافذة في القلب والصدر إثر مشاجرة نشبت بينهم أثناء خروجهم من أحد المعاهد الذي يدرسون به. وجرى ضبط أحد المتهمين، بينما تمكن الاثنان الآخران من الهرب، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بمقتل طالب أمام أحد المعاهد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الجريمة وتبين العثور على جثة "محمد عادل"، 22 سنة، وشهرته "بامبو"، مقيم شارع محمود عبد الراضي بمنطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل الشرقية.

وبالفحص تبين إصابته بـ7 طعنات في الصدر والقلب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب من أصدقاء المجني عليه.

كما كشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، وأسفرت عن قيام أحدهم بضرب الضحية بـ7 طعنات متفرقة في القلب والصدر أسفرت عن وفاته في الحال.

وتمكن الأهالي من ضبط أحد المتهمين، بينما تمكن الاثنان الآخران من الهرب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.