"أمانة الشيوخ" تستقبل النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية

توافد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على مكتب القائم بمنصب الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل، لاستخراج كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الأول.

وجاء في مقدمة الأعضاء الذين حضروا، الدكتورة نيهال المغربل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الآحزاب والسياسيين من بينهم العضو أكمل نجاتي.

من جانبه، قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، لـ"الوطن"، إنّه ينتظر استخراج كارنيه العضوية اليوم الثلاثاء، وذلك عقب الإنتهاء من الإجراءات الخاصة باستخراجه.

وأشار إلى أنّه يتوقع إعداد حفل استقبال للنواب المعينين من قبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، أسوة بحفل الاستقبال الذي تم للنواب المنتخبين عن المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية.

وشدد تركي على أنّ نواب الشيوخ الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والبالغ عددهم 12 عضوا، في تواصل دائم يوميا لإعداد رؤيتهم بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، موضحا: "لدينا العديد من المقترحات الداعمة لمناخ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر".

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تنسيقية شباب الاحزاب جاهزة تماما لبداية دور الانعقاد لمجلس الشيوخ، وجار العمل على دراسة مجموعة من القوانين والأفكار الخاصة بالعمل على تدعيم الديمقراطية، ويتم دراسة العديد من الأمور التي تساعد على تحسين الحياة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف على كاهل المواطن المصري.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بالتعيين على الحضور، اليوم، لمقابلة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، كما حرص على زيارة إدارة الإعلام بمجلس النواب.

وتواصل أمانة مجلس الشيوخ استخراج كارنيهات العضوية للنواب المعينين خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، بينهم 200 عضو منتخبين عن المقاعد الفردية والقوائم، و100 عضو معين بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحتل المرأة داخل مجلس الشيوخ 40 مقعدا، فيما يمثل 12 عضوا كيان شباب تنسيقية الأحزاب في الغرفة الثانية للبرلمان.