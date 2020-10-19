ننشر خطاب مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية فى أول فصل تشريعي

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تضمن النتائج التى أسفرت عنها انتخابات مجلس الشيوخ، في الجلسة الإجرائية أمس.

وتضمن الخطاب، اختيار هيئة مكتب المجلس عن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وشملت اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ، والمستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزي فى منصب الوكالة.

وتنشر "الوطن"، نص الخطاب المرسل إلى رئيس الجمهورية: