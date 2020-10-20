إنشاء مستشفى دير مواس العام بتكلفة 216 مليون جنيه في المنيا

قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن التكلفة الإنشائية لمستشفي ديرمواس العام، بلغت 216 مليون جنيها حتى الآن، ويتكون من مبنى رئيسي، بعدد 4 أدوار، ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار، ومباني قوى/ خزان، وتستهدف توفير 107 سرير (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين).

وأضاف "النادي" أن أقسام المستشفي تضم: (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوي – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوي، تخدم حوالي 220 مريضا، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز، وتقليل مشقة تلقي الخدمة بالمراكز المجاورة، ومزودة بمولد أكسجين، لتوفير الأكسجين بدلا من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، وصممت طبقا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة، كما تتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيا لكل غرف ووحدات المبنى.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى دير مواس المركزي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، بحضور الدكتور محمد النادس، وكيل وزارة الصحة، ونبيلة على، رئيس الوحدة المحلية لمركز دير مواس، ومحمد حسان، متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقياد، للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسميا، ودخولها الخدمة قريبا، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية ،وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، كافة أقسام المستشفى، مؤكدا أنها ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحا أنها زودت بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية، في القطاعات الطبية كافة، المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

كما شدد "أبو زيد" خلال جولته، علي الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المستشفى، وسرعة افتتاحها في القريب العاجل أمام المواطنين، وتقديم خدمة علاجية وطبية تليق بهم.