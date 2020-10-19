المنيا تقهر "كورونا".. 5 إصابات بعزل ملوي ووفاة وحيدة في أسبوع

تراجع كبير وملحوظ لمعدلات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة المنيا، رغم المخاوف التي انتشرت بين أولياء أمور الطلاب والتلاميذ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

مستشفى عزل ملوي، المخصص لاستقبال حالات "كورونا" من محافظة المنيا وعدد من محافظات الصعيد، أعلن عن وجود 5 حالات فقط مصابة بالفيروس بداخلها، وجميعهم في حالة صحية جيدة، بينما شهد المستشفى تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أسبوع.

وقال الدكتور فراج هنداوي، مدير مستشفى عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا، إن حالات الإصابة تراجعت بشكل كبير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكداً أن حالات الوفاة تكاد تكون منعدمة، حيث توفي شخص واحد من بين المصابين بالفيروس علي مدار أسبوع، بينما يتلقى 5 مصابين العلاج، ويتم تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية اللازمة لهم، حتى تماثلهم للشفاء، وحالاتهم العامة جيدة جداً.

وكانت مديريتا الصحة والتعليم بالمنيا قد عقدا اجتماعاً عبر "الفيديو كونفرانس"، مع مسؤولي وزارة الصحة، لرفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشرح خطة مكافحة الأمراض المعدية، وخاصة فيروس "كورونا"، داخل المنشآت التعليمية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية، استعداداً للعام الدراسي الجديد، حفاظاً على صحة الطلاب، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، أنه تم بحث ومناقشة الاستعدادات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لعمل تدريب للعاملين بالمدارس، والإشراف من قبل مسئولي الصحة على المنشآت التعليمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل الخطة الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.