الإنجيلية تناقش تحسين أوضاع النساء العاملات مع "المنظمات الأهلية"

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، اللقاء الثاني بشأن مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في القطاع غير الرسمي، الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، لمناقشة قضايا ريادة الأعمال والشمول المالي لهن في مصر والمنطقة العربية، لخلق فرص للتعلم ونشر المعرفة بين العاملين في المجال التنموي من المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتقديم نماذج تنموية لها تأثير إيجابي على الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة في مجتمعاتنا المحلية.

كما شمل اللقاء استضافة الشركاء من جمهورية السودان والمملكة الأردنية عبر تطبيق zoom، بحضور عدد من وكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى مجموعة من القيادات المحلية بمحافظات عمل المشروع.

وفي بداية اللقاء، جرى عرض موجز لأهداف اللقاء من خلال مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والتي أكدت خبرة CEOSS في مجال دعم العمالة غير الرسمية للسيدات، التي تمت بالشراكة مع جمعيات أهلية قاعدية، كنموذج لأفضل ممارسات تمت في الإطار النظري والتطبيقي.

من جانبها، قالت هدى البكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية: "تسهم الشبكة العربية في تمكين منظمات المجتمع المدني العربي من التواصل والتفاعل معًا، وتشبيك إمكاناتها ومواردها لتعظيمها، وبناء قنوات وآليات لتشارك وتعزيز قدراتها المعرفية والخبراتية، كما تسهم في قيام التشبيكات التي تعزز قدرة المنظمات معًا على التأثير في صناعة السياسات والقرارات والبرامج التي تستهدف إعمال حقوق الفئات الأكثر تهميشًا وعرضةً للصعوبات والمخاطر، والتمكّن من إحداث تأثيرات نوعية على مشاركة هذه الفئات وحياتها".

وخلال اللقاء جرى عرض خبرات مصر والأردن والسودان، بشأن أهم الإشكاليات التي تواجه المرأة وآليات مواجهة معوقات تحسين أوضاع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، مع التركيز على الإطار التشريعي والقانوني، ومشكلات التسويق، والتدريب وبناء القدرات، والسياق الاجتماعي والثقافي.