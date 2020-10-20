منة فضالي تنشر صورا من كواليس مسلسل "هي" مع منذر رياحنة

بدأت الفنانة منة فضالي تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "هي" للمخرج محمد النقلي، داخل أحد استوديوهات القاهرة، حيث جمعتها المشاهد الأولى بالفنان الأردني منذر رياحنة والفنانة هاجر الشرنوبي.

ونشرت منة صورا من كواليس مسلسلها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل "هي" إخراج الأستاذ محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، بطولة النجوم وفاء عامر ودينا ومنذر رياحنة وآيتن عامر وهاجر الشرنوبي ومنة فضالي.

وينتمي مسلسل "هي" إلى نوعية مسلسلات الستين حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات اللاتي يقمن في فيلا تمتلكها الفنانة وفاء عامر بحسب الأحداث، حيث نرى حكايات كل منهن والأزمات اللاتي تعرضن لها في حياتهن.

وفي سياق مختلف، ما زالت منة فضالي تتابع أصداء فيلمها الجديد "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، والمعروض حالياً بعدد من دور العرض السينمائي داخل مصر وعدد من البلدان العربية، والتي تجاوزت إيراداته حاجز الـ 6 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وفقاً لبيان إيرادات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسي.

وقالت منة في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، إنها تلقت إشادات من الجمهور في جولاتها بالسينمات رفقة زملائها، مضيفة أنها تعتبر تجسيدها لشخصية الراقصة "شجن" جرأة منها رغم تخوفها من هذه الخطوة حينما تلقت عرضاً بالفيلم، بحسب قولها.

وكشفت عن مواجهتها لصعوبة فيما يخص مقاسات بدل الرقص، لاسيما أنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وذلك رغم اختيارها لبدل على هيئة فساتين رقص، وفقاً لكلامها.