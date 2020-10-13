"مفيش حد وقف جنبي".. أزمات منة فضالي في الوسط الفني

تعيش الفنانة منة فضالي، حالة من الحزن الشديد علي والدتها، بعد دخولها العمليات أمس، وكتبت قائلة: "أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير امي كلهم وقت مؤقت وبس وحفضل اقول كده لحد ما أموت معنديش أغلي منها في الدنيا".

وأضافت الفنانة: "ربنا يشفيكي ويخف من عليك ويطولي بعمرك انا من غيرك والله ولا حاجه ويجعل يومي قبل يومك .. شكرا للناس اللي سألت عليها".

ولم تكن تلك المرة الأولي التي تتعرض فيها الفنانة منة فضالي لأزمة كبيرة، فقد سبق وتعرضت لهجوم في عام 2013، من بلطجية قاموا بسرقة سيارتها وهواتفها المحمولة، وانتشر أنها تجردت من ملابسها واغتصبت، إلا أنها نفت هذه الأنباء، موضحة في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة: "يا نهار أسود، محصلش كده ده أنا انضربت علقة موت لكن محصليش كده".

وكانت أزمتها الأخري مع الفنان محمد فؤاد، منذ إقامة عيد ميلادها في عام 2011، بعد انتشار صور غير لائقة من داخل الاحتفال أثارت ضجة كبيرة، ورغم اعتذارها على ما حدث إلا أنها تفاجأت من رد فعل "فؤاد"، عندما صرح بأنه ندم على حضور عيد الميلاد، قائلة في لقائها مع بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة": "لما هو ندمان قعد ليه وكمل الحفلة للآخر".

وكانت الفنانة منة فضالي، قد أبدت سعادتها إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن دورها في فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، المطروح حاليا بعدد من دور العرض السينمائي.

وقالت "منة"، لـ"الوطن"، إنها تلقت إشادات من الجمهور في جولاتها بالسينمات رفقة زملائها، مضيفة أنها تعتبر تجسيدها لشخصية راقصة جرأة منها رغم تخوفها من هذه الخطوة حينما تلقت عرضاً بالفيلم، بحسب قولها.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، مايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسي.