مدير معهد القوات المسلحة: ندرب الطلاب على أحدث المعامل ولدينا 21 تخصصا

قال اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني بالقوات المسلحة، إنّ المعهد الفني كان يضم 3 تخصصات فقط، منذ إنشائه عام 1968، والآن وصلنا إلى 21 تخصصا، بينها 11 تخصص كهرباء، و 10 ميكانيكا.

وأضاف مصطفى، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه يتم تدريب الطالب عمليا في أحدث المعامل، لمواكبة التحديث المتسارع للقوات المسلحة للمعدات والأسلحة، متابعا: "عشان الطالب لما يتدرب على المعمل يقدر يتعامل مع المعدات من غير ما يستغرب أو يخاف".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.