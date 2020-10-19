الأرصاد تحذر من حالة الطقس: أمطار رعدية تصل للسيول بدءا من الغد

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيانها الصادر أمس، من تقلبات جوية في الطقس تشهدها البلاد، تبدأ من غدِ الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، تتمثل في تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

أمطار غزيرة تصل لحد السيول ببعض المناطق

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وعن حالة الطقس بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) يتوقع الخبراء، أن تشهد يوم الأربعاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، واعتبارًا من الخميس وحتى الأحد تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

وأشار مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار اتلي تشهدها محافظة القاهرة تزداد غزارتها مع نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنّ بيان الهيئة احترازي لكل الجهات المسؤولة والمعنية داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

الأرصاد: التقلبات الجوية تناسب فصل الخريف

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هذه التقلبات الجوية طبيعية ومناسبة لفصل الخريف، موضحًا أنّ تغير حالة الطقس بداية من الخميس يرجع إلى وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياحًا شمالية شرقية محملة بكميات من الرطوبة وبخار الماء، يتزامن معها كتلة هوائية باردة، ووجود هذه الحالة في عمود الهواء يزيد من احتمالية تساقط الأمطار على شمال البلاد.

الأجواء لا تستدعي ارتداء الملابس الشتوية

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن" نصح مدير مركز التنبؤات الجوية، باستمرار ارتداء الملابس الخريفية، إذ أنّ الانخفاض لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومع ذلك يجب أن يكون هناك حذر من نوعية الملابس خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، والأولى من الصباح.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 25-28، الصغرى 19-20.

الوجه البحري: العظمى 25-28، الصغرى 19-20.

السواحل الشمالية: العظمى 23-28، الصغرى 19-20.

جنوب سيناء: العظمى 31-33، الصغرى 23-24.

شمال الصعيد: العظمى 28-33، الصغرى 19-20.

جنوب الصعيد: العظمى 30-37، الصغرى 23-25.