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محمود مسلم

الطقس اليوم الثلاثاء 20-10-2020 في مصر والدول العربية

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الوطن
12:08 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
حالة الطقس

حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس اليوم عبر موقعها الإلكتروني على مختلف أنحاء الجمهورية، إذ تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية تبدأ من اليوم ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد المقبل.

أوضحت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهاراً، فيما يسود طقس حار جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر خلال ساعات الليل بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأنحاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية،  يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

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