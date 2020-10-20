"الوعي ببناء الدولة".. برنامج تدريبي للعاملين بـ"الأوقاف" في نوفمبر

أكدت وزارة الأوقاف أنّه استجابة لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ضرورة نشر الوعي بأهمية الدولة والحفاظ عليها، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون "مفهوم الوعي ببناء الدولة والحفاظ عليها" أحد أهم البرامج التدريبية الرئيسية لجميع العاملين بالأوقاف، بحيث يكون بداية الدورات نوفمبر المقبل 2020.

يذكر أنّ الوزارة لديها عدة كتب تدور في جملتها حول مفهوم الوعي وبناء الدولة، أهمها "فقه بناء الدول، بناء الوعي، ومشروعية الدولة الوطنية، والدين والدولة".

من ناحية أخرى، يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة 23 أكتوبر بالخرطوم بدولة السودان بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

كما يشارك وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر تحت عنوان "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، بما يعني ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.

وتأتي كلمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في الجلسة الافتتاحية العلمية تحت عنوان "حتمية التجديد"، متسقة مع موضوع المؤتمر وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراميها ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات بعيدا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، في ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتشدد والخروج عن جادة الفهم الرشيد المستنير.