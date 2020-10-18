مسلم يُشيد بدور "الأوقاف" في أزمة كورونا.. ويرد على منتقدي غلق المساجد

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، بدور وزارة الأوقاف في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه لولا سيطرة وزارة الأوقاف على المساجد والمنابر ونزعها من يد الإخوان قبل تلك الجائحة كانت ستكون هناك أزمة كبرى، حيث إن الجائحة فرضت إغلاق دور العبادة وحال سيطرة السلفيين أو الإخوان على المساجد في تلك الوقت كانت هناك أمور ستخرج عن السيطرة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن إغلاق المساجد كان قرارا وطنيا صحيا ودينيا، مستنكرًا من البعض الذين عارضوا قرار إغلاق المساجد في بداية الجائحة، قائلًا: "يا سيدي ده المسجد الحرام والمسجد النبوي اتقفل.. انتوا بتناقشوا في إيه، ولولا الوزارة كانت مسيطرة على المساجد كنا سمعنا إن فيه زاوية أو مسجد رفض الانصياع للقرار".

من ناحية أخرى، تحدث عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية قانون التصالح مع مخالفات البناء، فذكر أن الهدف من ذلك هو تفعيل القانون وتنفيذه، ووضع حد لكل التجاوزات التي تحدث في مصر، فالدولة المصرية كانت منهوبة سواء في الأراضي الزراعية أو حرم السكك الحديدية أو حرم نهر النيل، أو حتى الطرق، موضحًا أن الدول في الخارج تحترم شكل المعمار بل وتسأل المواطنين هناك عن مدى إعجابهم بالتصميم قبل البناء.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه في إحدى الزيارات إلى ألمانيا وأمام وزارة الخارجية الألمانية كان هناك قطعة أرض ومعلق عليها صورة لمبنى مكون من ثلاث أدوار، وعندما سأل عن الأمر، فذكر البعض له أن هذا المكان مميز، ويتم عرض التصميم على المواطنين أولا لمعرفة وجه نظرهم قبل بدء البناء، "شوفوا الرقي، إحنا طول الوقت نقول النظام في أوروبا والسيستم، ولما نيجي نعمل سيستم بيزعلوا".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنه كان في جولة تفقدية بالطائرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير الدفاع، فوق القاهرة الكبرى، "شوفنا كمية مخالفات مهولة، مفيش شوارع بين المباني، طب لو لا قدر الله فيه حرائق أو مصابين سيارات المطافي أو سيارات الإسعاف توصل إزاي".