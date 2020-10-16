وزير الأوقاف يصرف 20 ألف جنيه لأسرة إمام توفي أثناء صعوده المنبر 

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد محمد رمضان، إمام وخطيب مسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم، بمسجده المذكور، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ووجه الوزير بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية، وتكليف مدير المديرية الشيخ زكريا الخطيب بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى نيابة عن الوزير.

وعلي صعيد آخر، قررت وزارة الأوقاف إنهاء عمل الشيخ علي عبد الكريم من التفتيش وعودته إمامًا مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ونقله إلى محافظة المنيا لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي.

وقال بيان الوزارة إنه نظرً لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وتمكينه فتحي عبد السلام أبو زينة، شيخ معهد أزهري سابق بالمعاش ومرشح للانتخابات البرلمانية الحالية من صعود المنبر، وبناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة تم إنهاء عمل الشيخ علي عبد الكريم من العمل بالتفتيش وعودته إمامًا مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي، مع تكليف الدكتور سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة بعمل مذكرة مفصلة بالواقعة لرفعها لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.