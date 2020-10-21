"الصحة" تحدد 4 طرق للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا داخل أماكن العمل

أوضحت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل أماكن العمل، منعا لانتقال المرض وانتشاره بين زملاء العمل في المكان الواحد.

وجاءت النصائح التي وضعتها الوزارة كالتالي:

1- يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله لزملائهم في العمل بسرعة.

2- الحرص على عدم حضور الموظف المريض إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عن طريق الهاتف.

3- تنظيف الأسطح التي لامسها المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

- إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة فإن معدل الشفاء وصل الى 93.1%.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة ارشادات لتفادى الإصابة بفيروس كورونا وهي الحفاظ على التباعد الإجتماعى، وارتداء الكمامات وعدم التقبيل والأحضان والمصافحة عند اللقاء، غسيل اليدين لمدة 20 ثانية، وعدم خروج كبار السن والحوامل لأنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس، وضروة أخذ مصل الإنفلونزا للوقاية من الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية،منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.