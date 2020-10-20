12 نصيحة من "الصحة" للتكيف مع التغيرات الجوية: افتحوا الشبابيك للشتاء

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات للمواطنين، للتكيف مع تغيرات الجو الفترة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

وترصد السطور التالية، أبرز الإرشادات، كما يلي:

- ارتداء الكمامات يحمي قدر الإمكان من فيروس كورونا ونزلات البرد.

- الحفاظ على آداب العطس والبرد.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

- ارتداء الملابس القطنية في فصل الشتاء.

- التهوية الجيدة في فصل الشتاء بالمنزل، إذ إنّ غلق النوافذ وسيلة لنشر العدوى، سواء كانت نزلات برد أو الإنفلونزا الموسمية.

- عدم ارتداء ملابس خفيفة وثقيلة في نفس الوقت.

- استخدام بخاخات الأنف ومضادات الحساسية بالنسبة لمرضى حساسية الأنف والصدر.

- غلق النوافذ أثناء وجود رياح أو عواصف أو أتربة.

- الباقء في المنزل حال حدوث أي تغيرات في الجو، كوجود رياح أو أتربة.

- البعد عن الأماكن التي بها أشجار أو لافتات.

- الإكثار من شرب السوائل والعصائر.

- أخذ مصل الإنفلونزا قبل موسم التغيرات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتابع أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس 105547 حالة، بينها 98314 حالة تعافت، و6130 حالة وفاة.