محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض المنصورة للكتاب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض المنصورة للكتاب، وذلك بحديقة شجرة الدر بجوار نادي جزيرة الورد، والذي يقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

جولة تفقدية بجناح هيئة الكتاب للتعرف على أحدث الإصدارات

وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الكتاب، جنبات واجنحة المعرض من خلال جولة بجناح هيئة الكتاب والتعرف على احدث إصدارات الهيئة، والكتب المخفضة التي يتيحها المعرض للجمهور، وكذلك جناح الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من للقطاعات ودور النشر الخاصة ممثلة من اتحاد الناشرين.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، فى تصريحات له عقب الافتتاح، "سعداء بأننا نحتفل بافتتاح معرض كتاب معياري، وخاصة ان هذا المعرض يعد المعرض الثالث على مستوى العالم على أرض الواقع الذي افتتح بعد أزمة جائحة الكورونا، ونتمنى أن تكون تجربة ناجحة، ليتم بعدها عمل سلسلة من المعارض بالمنصورة بهذا الشكل".

وأشار إلى أن المعرض يشارك به 53 ناشر ومجموعة من قطاعات وزارة الثقافة، وأن هذا بعد هو أول معرض كبير يقام بالمنصورة منذ فترة طويلة، بالتعاون مع اتحاد الناشرين ومحافظة الدقهلية، وهو ما يعد أمر عظيم، وخاصة أن المعرض يقام على مساحة تزيد عن 2000 متر.

وشدد على أنه كان من المهم أن يقام هذا المعرض بالمنصورة تحديدا لأن محافظة الدقهلية عاصمة الإبداع، والحركة الثقافية والإبداعية في المنصورة يجب أن لا تكون بمعزل عن صناعة الكتاب، لذلك تم استحداث بعض الأمور ومنها وحدة خدمة المؤلف التي تتعامل مع المؤلفين والكتاب والمبدعين لنشر الابداع الثقافى الموجود في الدقهلية، ومن المتوقع ان نخرج بحصيلة من الكتب في الفترة المقبلة من المحافظة.

وأشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمعرض ومستوى الكتب المخفضة، قائلا: "سعيد بافتتاح المعرض بعد غياب مده طويله، وادهشني اسعار الكتب المخفضة التي تتراوح من جنية واحد، وهو ما يعد إضافة علمية وثقافية للمحافظة. يذكر ان المعرض يقام على مساحة حوالي 2000 متر بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل يشارك فى المعرض قطاعات وزارة الثقافة ومنها المشروع القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.