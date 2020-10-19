بعد إقالة محافظ الدقهلية لها.. "مس كريمة": المحافظ أهانني ونفسي مكسورة

"أنا مش فاشلة يا سيادة المحافظ أنا معلم مثالي ورائد مثالي، واتكرمت من محافظين ووزراء، وأدرب زملائي على نظام التعليم الجديد ولم أتقاض جنيه واحد، ولا مكافأة وأنا راضية" هكذا دافعت "كريمة محمود إبراهيم" مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس، عن نفسها بعد تعرضها للإهانة، بحسب تعبيرها، من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أثناء زيارته للمدرسة قبل 3 أيام من بدء الدراسة.

مس كريمة: مش قادرة أرفع رأسي أمام زملائي ولا تلاميذي

قالت "كريمة": "أعيش حالة من الحزن والبكاء المتواصل كلما تذكرت كلمة المحافظ أنني مديرة فاشلة، ده أخرة تعبي، وحاليا لا أستطيع مواجهة تلاميذي وزملائي، ولا أرفع عيني في عين حد، أنا غيرت الشوارع اللي بمشي فيها، المحافظ أهانني، ونشر الفيديوهات وأخذتها قنوات معادية وقنوات غربية، وأعادوا إذاعتها، وأصبحت سمعت المعلم المصري سيئة، ما ينفعش يا سيادة المحافظ يهان المعلم بهذه الطريقة".

أسفة لكل واحد اتهان بسببي

مديرة مدرسة عمر مكرم السابقة، تشعر أنها كانت السبب في تعرض زملائها للإهانة مع مطلع العام الدراسي الجديد، معربة عن أسفها لمدير الإدارة التعليمية الذي تعرض للتعنيف من قبل رؤسائه: "أنا أطالب الرئيس السيسي ياخد لي حقي.. فوضت أمري لله ثم لحضرتك ياريس.. نفسي مكسورة".

صرفت معاش زوجي علي صيانة المدرسة

وأشارت إلى أنها أنهت أعمال الصيانة بالمدرسة بالتعاون مع زملائها الذين تبرعوا بالمال لأن المبلغ الذي يأتي من الوزارة متواضع ولا يكفي أعمال الصيانة وغالبًا ما يتأخر: "نتأقلم مع هذا الوضع حتى نجهز مكان ملائم للطلاب، والمبلغ المخصصة للصيانة 1900 جنيه وصلتني قبل زيارة المحافظ بيوم، ولم أنتظر وصولها فأخذت معاش زوجي وأنفقت على المدرسة ولم أنتظر حتى تأتي المبلغ المخصصة من الوازرة".

وعن قاعة رياض الأطفال التي غضب المحافظ من نقلها للدور الثاني، أكدت أنها اضطرت لذلك بسبب حدوث هبوط أرضي في المكان المخصص بالطابق الأرضي، لافتة إلى أتها استأذنت مسئولة الروضة بإدارة دكرنس التعليمية: "قالت لي إعملي اللي في مصلحة الطالب، وعملت للطلاب مكان حلو، وعندي قاعتين جميلتين، والمدرسة ستدخل جودة هذا العام ولازم أجعل الروضة في أفضل صورة، والمحافظ دخل وأنا باشتغل، وقال أنت مش عارفة إن الدراسة بعد 3 أيام، وكنا مجهزين أن ننهي الأعمال حتى ننظف المدرسة".

وأشارت إلي أن الفيديو الذي نشره المحافظ ظهرت فيه زميلتها وهي تحمل "شرشوبة وجردل" لمسح القاعة: "لم يسأل أنا عملت كده ليه، ولم يسمعني وحقي أنه يسمعني، تخرج من تحت يدي كل المهن، أطباء ومهندسين ومستشارين، تركت بصمة في كل بيت في دكرنس، وكنت شغالة وأتقي الله في عملي وهذا لا يكون جزائي، وطلابي كانوا يتميزون بالأخلاق، وكان فصلي اسمه (فصل جمهورية مس كرمية) وعاملة فيه زي محكمة واسم المخطئ يتحط في القائمة السوداء، والقائمة البيضاء للطلاب المتفوقين".

بداية محبطة لمدارس دكرنس

وطالبت بالرجوع لمدرستها، التي أسستها حتى تكمل رسالتها فيها، وألا تظل في الإدارة، مشيرة إلى أن المدرسين بدأوا العام الدراسي محبطين بسبب ما حدث في زيارة المحافظ".