إطلاق مشروع إقليمي مع شركاء دوليين لإدارة هجرة اليد العاملة

شاركت وزارة الخارجية أمس ١٩ أكتوبر الجاري في فعالية الإطلاق الرسمي لتنفيذ المكون المصري للمشروع الإقليمي الخاص بحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا "THAMM"، والذي يهدف إلى إيجاد نهج شامل لإدارة انتقال وهجرة اليد العاملة بين دول شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وقد عُقدت الفعالية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية بالمشروع.

ألقى السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كلمة أكد فيها على اهتمام الحكومة المصرية بالمشروع ارتباطا بتنفيذ "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم، إضافة لاتساقه مع أهداف العهد الدولي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة، وتطلعه لأن يمثل المشروع نواة للمزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين لتشجيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة من جنوب لشمال المتوسط، بما يسهم في التصدي للهجرة غير الشرعية وسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض على الأيدي العاملة المؤهلة.

ركزت الكلمات التي ألقاها سفيري كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي في القاهرة على ما يمثله المشروع من مكسب للأطراف الثلاثة المعنية، وهي الأيدي العاملة ودول المنشأ ودول المقصد، وذلك من خلال توفير فرص عمل للأيدي العاملة المؤهلة في دول المنشأ بشمال أفريقيا من خلال هجرة آمنة ومنظمة للدول الأوروبية المشاركة بالمشروع، إضافة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة المتوفرة بدول المنشأ، بما يساهم في تنميتها الاقتصادية على ضوء قلة أعداد الأيدي العاملة المحلية ببعض دول الاتحاد الأوروبي.