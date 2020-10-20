محافظ كفر الشيخ يوجه بشراء نواقص الأدوية من الصيدليات الخارجية

تفقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، يرافقهما رئيس مركز ومدينة الرياض، المهندس أحمد الشناوي، ورشة الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الرياض، في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، كما تفقدا عددا من المراكز الطبية بدائرة المركز، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه محافظ كفر الشيخ باستغلال المخرطة المخزنة بمقر الحملة، دون اهتمام أو عناية، وبالتعاون مع الحملة والورشة الرئيسية التابعة لديوان عام المحافظة، للاستفادة منها، كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة أحياء مدينة الرياض، والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم، ورفع الاشغالات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، يرافقهما عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبري "فرج"، على ترعة "ديل القاصد"، بدلاً من الكوبري القائم حالياً، لتيسير حركة المرور بمدخل مدينة الرياض، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل بالمشروع.

كما تفقد "نور الدين" و"البشبيشي" المركز الطبي بالرياض، ومستشفى الرياض، لمتابعة الخدمات الطبية وصرف الأدوية للمرضى، ووجه المحافظ بسرعة توفير البديل في حالة عدم وجود الدواء بالصيدلية، بدلاً من إرهاق المواطن وشرائها من الصيدليات الخارجية، كما راجع دفاتر الصيدلة، موجهاً بتحديد احتياجات المستشفى من الأدوية خلال الأشهر المقبلة قبل بداية فصل الشتاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الوضع بالمركز الطبي ومستشفى الرياض أصبح أفضل مما كان عليه من قبل، مشيداً بمجهود الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى والمركز الطبي، مطالباً بحسن استقبال المرضى ومعاملتهم.

وكان المحافظ قد تفقد، في وقت سابق، المركز التكنولوجي بمدينة الرياض، لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح على مخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واستمع المحافظ لانطباعات أهالي المحافظة حول الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية.

وقال "نور الدين" إن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح، بعد تخفيض سعر المتر بالمدن بنسبة تتراوح بين 35 و50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بمختلف المدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الالكترونية، واستقبال راغبي التصالح في 88 مدرسة على مستوى القرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح، دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحتهم، وتوفير خدمة سداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، باستخدام بطاقات "الفيزا".