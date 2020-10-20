فيديو.. خريجو الكليات والمعاهد العسكرية: سنكون درع وسيف الوطن

أعرب محمد السيد، ملازم طيار تحت الاختبار، عن سعادته وفخره بتخرجه في ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفل وتكريمه له، قائلاً: "شرف لأي حد الالتحاق بالقوات المسلحة ويبقي فرد من أفراد خير أجناد الأرض، ولكن أشرف مهمة هي الحفاظ على مصر والدفاع عنها ضد أي خطر".

وأضاف محمد عبدالرسول منصور، والد الملازم محمود عبدالرسول، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "أنه في قمة الفرح والسعادة والسرور بمناسبة تخرج نجله، مناسبة ما تتوصفش إن ابني ينجح في الكلية الحربية ويتفوق فيها لما فيها التزام وانضباط وإنجازات وعطاء وإنكار للذات".

وتابع الملازم محمود عبدالرسول، "بهدي نجاحي لوالدي ووالدتي لأنهم تعبوا معايا خلال الفترة الماضية وبذلوا مجهود كبير للوصول لما أنا عليه وتخرجت، وإن شاء الله نكون على قدر المسئولية ونكون سيف ودرع للقوات المسلحة وحماية أرض الوطن ضد أي اعتداء ونتصدي له".

وأكمل يوسف حسن مصطفى، ملازم بحري تحت الاختبار، أنه "يشعر بمزيج من الفخر والاحترام لكل القادة اللي كان ليهم الفضل بأن نكون موجودين اليوم، والشعور بالفخر أيضا لتكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع أنه "تم إعدادي وتأهيلي من خلال عدة محاور، يتمثل المحور الأول في الانضباط العسكري الذي يعد الركيزة الأساسية للفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، والمحور الثاني في رفع الكفاءة من خلال تمرينات اللياقة البدنية اليومية ومهارات الرماية المختلفة، والمحور الثالث من خلال التدريب العملي وكان لنا الفرصة في الاشتراك مع وحدات القوات البحرية في التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتدريب النظري الحديث الذي يواكب بحريات العالم".

وأشار محمد جمال سعد، ملازم أول تحت الاختبار "البحرين": "شعوري زي شعور أي طالب متخرج الأول على دفعته والتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي شرف ليا أني أتكرم من سيادته، وأنا تعبت واجتهدت طوال الـ5 سنوات حتي أحصل على هذه الفرصة، وأن تخرجنا اليوم هو شرف لكل واحد اتخرج ويلتحق بالقوات المسلحة تبع دولته وإحنا كجيش عربي يجب أن نحافظ على تراب الوطن العربي كله".

واستطرد محمد عمر معلم حسن، ملازم تحت الاختبار "الصومال"، "النهاردة أنا فرحان وفخور بأني بتخرج من أعظم كلية في الشرق الأوسط، وأيضا تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف بشير محمد صلاح الأمين، ملازم دفاع جوي "ليبيا"، "أنه يشعر بالفخر بتخرجه وكان ينتظر هذه اللحظة منذ الـ 4 سنوات التي أقضيها في كلية الدفاع الجوي".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.