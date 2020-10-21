قبل انطلاق التصويت بالخارج.. مشاهد من استعدادات "الهجرة" للانتخابات  

ينطلق التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج، اليوم الأربعاء، ليستمر على مدار 3 أيام حتى الجمعة الموافق 23 أكتوبر الحالي، بعد إجراءات عدة متخذة، لتسهيل عملية التصويت من جانب وزارة الهجرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أما أبرز مشاهد إجراءات التصويت في الخارج فتتمثل في التالي:

طباعة وإرسال أوراق الاقتراع

تنطلق إجراءات التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج اليوم، حيث بدأت عملية طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى لدوائر محافظات المرحلة الأولى، في انتظار بدء عملية التصويت يوم الأربعاء المقبل، بعد إغلاق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، منذ أمس 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

الوزيرة ترد على استفسارات الناخبين عبر الفيديو كونفرانس

تزامنا مع بدء مرحلة طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة من جانبهم، لأنهم جزء مؤثر من العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن إقرار التصويت بالبريد، يأتي حرصا من الدولة المصرية على المصريين بالخارج وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

الوزيرة تشرح كل خطوات التصويت للناخبين

تابعت السفيرة نبيلة مكرم الخطوات التي قام بها المصريين بالخارج، وشرحت كل خطوات التصويت بداية من طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في ظرف مكتوب عليه عنوان مقر البعثة وإرسالها عبر البريد السريع، مؤكدة أن عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد لأنها عملية خاصة بكل مصري بالخارج وله حرية الاختيار.وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، في حديثها للمصريين بالخارج، أن علينا جميعا اختيار من يعبر عنا ويستطيع تمثيلنا تحت قبة البرلمان.

المصريون في الخارج يشتكون من صعوبة تصفح موقع "الوطنية للانتخابات".. والهيئة ترد

أبدى عدد من المصريين بالخارج، أنهم وجدو صعوبة في تصفح الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتسنى لهم طباعة بطاقات الاقتراع، وفي هذا الصدد، وجهت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغهم، مشيرة إلى أن هذا بسبب تصفح عدد كبير من المصريين لموقع الهيئة خلال الفترة الحالية.

وعلى الفور استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن تصفح موقع الهيئة من خلال الحاسب الآلي أسهل وأسرع من تصفحه من خلال استخدام الهواتف المحمولة.

إجراءات التواصل بين المصريين في الخارج والهيئات المختلفة

خصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني Egyexpcare2020@gmail.com‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

تستمر غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تواصل الغرفة تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

رسائل من وزيرة الهجرة بشأن انتخابات مجلس النواب

وجهت مكرم، رسائل للناخبين في الخارج تزامنا مع بدء مرحلة طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، أبرزها:

- الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

- إقرار التصويت بالبريد، يأتي حرصاً من الدولة المصرية على المصريين بالخارج، وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

- عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد، لأنها عملية خاصة بكل مصري بالخارج وله حرية الاختيار.

- علينا جميعا اختيار من يعبر عنا ويستطيع تمثيلنا تحت قبة البرلمان.

- تذليل أي عقبات قد تواجه المشاركين في العملية الانتخابية.

- التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغهم، بأي مشاكل تقابل الناخبين بالخارج.

- المشاركة حق دستوري يدعم بناء الدولة والحياة السياسية.

- الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج، وفقا لكل الظروف.