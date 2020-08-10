فيديو.. مصري ببلجيكا: غرفة عمليات الهجرة ساعدتنا في انتخابات الشيوخ

قال يوسف عبدالقادر، مترجم مصري مقيم ببلجيكا، إن التصويت عبر البريد السريع، سهّل كثيرا على المصريين فى الخارج، ما جعل هناك تفاعلاً بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، لا سيما البعيدون عن أماكن التصويت، وبهذا لم يضطروا للسفر، من أجل المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، انطلقت للمصريين في الخارج، أمس الأحد وتستأنف اليوم، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمية.

وأضاف عبدالقادر في اتصال بتطبيق "زووم" لـ"الوطن": "نشكر وزارة الهجرة ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، لتواصلها مع المصريين في الخارج وتعريفهم بحقوقهم سواء عبر التوعية من خلال الفيديوهات حول كيفية التسجيل والتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ".

وتابع: "اصطحبت معي علم مصر في مكتب البريد، وساعدتنا غرفة العمليات في وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث رصدوا العملية الانتخابية، ونحن كمصريين في الخارج، لدينا أمور كثيرة تهمنا فى الفترة المقبلة، لكن الأهم أننا لدينا حلول ومبادرات، ونستطيع أن نشارك مع الدولة فنحن نقف معها قلبا وقالبا".

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة، والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.