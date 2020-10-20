11مليون توصيلة صرف بالتقسيط في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن توصيل ٩٠٣٨ وصلة صرف صحي بالتقسيط لمدة عامين، بقيمة 11 مليون و297 ألف جنيه.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، في تصريح له اليوم، إنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، بالتيسير على المواطنين وتوفير صرف صحي آمن، نفذت الشركة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان 57357 وصلة صرف بتكلفة إجمالية 11 مليون و٢٩٧ ألف و٥٠٠جنيه وتم تنفيذها بمعرفة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة القرض الدوار (القطاع المالي) والقطاع التجاري.

وأضاف أن التوصيلات شملت 848 وصلة بقريى أولاد الشيخ على بمركز مطاي، شمال المحافظة، و304 وصلات بقرية كفر مهدي بمركز العدوة، كما تم تنفيذ وصلات صرف بمركز ملوي في جنوب المحافظة، بإجمالي 7886وصلة ليصل إجمالي عدد الوصلات 9038 وصلة حتي الآن.

وفي سياق أخر، واصلت الشركة وضع الخطط والبرامج الخاصة بتطبيق التحول الرقمى بكافة الخدمات، ودربت عددًا من الموظفين المختصين بإصدار الفواتير بالقطاع التجاري ومهندسي البرمجة بادارة تكنولوجيا المعلومات على PLsql /oracle.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التدريب يتم بمركز التدريب بالشركة وتقوم به شركة مصر للنظم المتطورة، لرفع قدرات المتدربين على التعامل وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بإصدار الفواتير وخدمة العملاء، مؤكدا أن الشركة مستمرة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير العنصر البشرى لتحقيق كافة الأهداف المطلوبة من الشركة كقطاع خدمى مهم داخل المجتمع المنياوى.

يشار إلى أن شركة مياه المنيا، نفذت في وقت سابق، عددًا من توصيلات المياه والصرف الصحي بعدة مناطق متفرقه بالمحافظة ضمن الجهود المتخذة لتوفير خدمات المياه والصرف في كافة قري ومراكز المنيا.