فتاة تتخلص من حياتها حرقا في الجيزة بسبب فيديو إباحي: زميلها صورها

أنهت فتاة في العقد الثالث من عمرها، حياتها بالانتحار حرقًا، بعد انتشار مقطع فيديو إباحي بينها وبين عامل في إحدى القرى بالعياط.

وورد بلاغًا لمركز شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بحروق داخل منزلها بالعياط، وانتقل على الفور فريق من المباحث تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، إلى مسرح الجريمة.

وتبين أن الجثة لفتاة، 23 سنة، عاملة في مصنع طوب بالعياط، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة اشتعال النيران في جسدها، وكشفت المعاينة أنَّ هناك مادة ساعدت على الاشتعال.

عقب الانتهاء من المعاينة، ناقشت القوات والدة الفتاة وعمها، اللذين أقرا في محضر الشرطة، أن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنَّه صور مقطع فيديو إباحي مدته 3 دقائق أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت التخلص من نفسها.

جاء ذلك ووفق فريق المباحث الذي انتقل لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد احمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة.

وعقب الانتهاء من مناقشة الأسرة، انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان محل إقامة الشاب، وتمكّنت من ضبطه، وتحفظت على هاتفه المحمول، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة المتوفاة، وأنَّه صور مقطع فيديو لهما أثناء العلاقة "خلسة"، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.