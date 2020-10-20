وزيرة الهجرة تتابع سير غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بالخارج

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

من ناحيتها، قالت "مكرم" إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت، أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرًا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، حيث تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين من أداء الواجب الانتخابي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك عددًا من الاسفسارات دارت حول كيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم طباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية، من خلال الدخول على هذا الرابط المباشرhttps://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote الخاص بطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل السري الخاص بالمواطن.

وذلك بالإضافة إلى استفسار حول إمكانية التصويت في الانتخابات بدون تسجيل البيانات، فقد تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن المصري بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية، وانتهت فترة التسجيل على الموقع، والتي كان مقرر لها في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، حتى يتمكن المواطن من التصويت، على أن يكون الناخب سجّل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، ثم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به لكي يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة وتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية والتي تتضمن 13 محافظة هي: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وأضافت، أنه يجب اختيار عدد مرشحين في النظام الفردي مساوِ لعدد المقاعد المخصصة للنواب بدائرتك، واختيار قائمة واحدة في نظام القوائم ثم يجب وضع بطاقتين الاقتراع في مظروف صغير وغلقه، ثم طباعة إقرارالتصويت وملء البيانات المطلوبة به، ثم وضع المظروف الصغير المغلق وصورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر الخاص بك ساري الصلاحية وصورة الإقامة وإقرار التصويت في مظروف كبير، ويتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها حضرتك على المظروف والتوجه إلى مكتب بريد حكومي وارسال المظروف بالبريد المستعجل في المواعيد المقررة للتصويت والارسال الخاصة بالدائرة التابع لها.

كذلك الرد على استفسار بشأن مواعيد طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت للناخبين ضمن محافظات المرحلة الثانية، والمتابعة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لطباعة بطاقتين الاقتراع يومي 2 و 3 نوفمبر، وهي المواعيد المقررة لطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت والإرسال بالنسبة للمرحلة الثانية.